Правоохранители назвали новые причины гибели знакомых. На летающем судне экс-спортсмена не была установлена система предупреждения о возможном столкновении с землей (TAWS).

Правоохранители назвали новые причины гибели вертолета, в котором летел известный баскетболист НБА Кобе Брайант, его дочь Джианна и несколько знакомых. На летающем судне экс-спортсмена не была установлена система предупреждения о возможном столкновении с землей (TAWS).Об этом журналистам сообщила представитель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди, которая также отметила, что вертолет Брайанта не был оборудован "черными ящиками", поэтому расследование причин крушения будет вестись около года.По словам Хоменди, ее службам удалось установить, что непосредственно перед крушением пилот попытался выбраться из слоя облаков, затем машина накренилась влево, после чего связь с бортом была потеряна, сообщает NBC News. В этот момент воздушное судно находилось на высоте в 700 метров. Время от начала падения до удара о землю составило около минуты.Одновременно с этим судебно-медицинская экспертиза Лос-Анджелеса благодаря анализу отпечатков пальцев подтвердила, что на борту вертолета в момент катастрофы точно находился Коби Брайант, а также летевшие с ним Джон Алтобелли и Сара Честер. Документально подтверждена и смерть пилота Ары Зобаяна.