Пока потерпевшая искала документы для оформления якобы положенных ей субсидий, злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 85-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, к ней в квартиру позвонила неизвестная. Представившись социальным работником, она сообщила, что женщине положена помощь в виде продуктов питания. Кроме того, гостья заявила, что проходит денежная реформа, в связи с чем необходимо переписать номера денежных купюр, имеющихся дома, для дальнейшего обмена старых денежных знаков на новые. Пройдя в квартиру, она рассказала хозяйке подробнее о преобразовании и попросила показать все имеющиеся дома денежные средства. Пенсионерка достала ей свои сбережения. Пока потерпевшая искала документы для оформления якобы положенных ей субсидий, злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила денежные средства. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Академика Скрябина подозреваемая была задержана. Ею оказалась 45-летняя приезжая. Похищенными денежными средствами она распорядились по своему усмотрению.По данному факту СО ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73