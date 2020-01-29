В одних только США из-за неправильного хранения химикатов случается 4500 несчастных случаев в год. Новая компьютерная программа должна решить эту проблему.

Ошибки при смешивании тех или иных химикатов часто приводят к пожарам, взрывам и травмам. По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США, смешивание несовместимых химических веществ приводит к 4500 случаям травм ежегодно, половина из которых происходит в домах. Даже в лабораториях и на предприятиях, где работают профессионалы, обученные всем правилам безопасного хранения химикатов, такие несчастья нередки.Инженеры из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали программу с открытым кодом ChemStor, которая может стать идеальным решением проблемы. Специалисты использовали раздел математики, который называется теорией графов. Граф - это набор точек (вершин графа), некоторые из которых соединены между собой линиями (рёбрами графа).Программа строит граф, каждая вершина которого обозначает то или иное вещество. Затем она раскрашивает его так, чтобы вершины, отвечающие за несовместимые друг с другом химикаты, оказались разного цвета. Чтобы сделать вывод о совместимости тех или иных реактивов, алгоритм использует данные Агентства по охране окружающей среды США. .Пользователю остаётся спросить у электронного помощника совета, как хранить и утилизировать нужные вещества. Программа предоставляет предоставляет чёткую инструкцию по каждому из заданных реактивов и предупреждает, если их нельзя смешивать.