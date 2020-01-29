Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас скоро станут родителями в третий раз. В окружении пары рассказали, что малыш появится на свет в марте этого ..

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас скоро станут родителями в третий раз. В окружении пары рассказали, что малыш появится на свет в марте этого года.Напомним,Курникова и Иглесиас воспитывают близнецов: сына Николаса и дочь Люси. Теннисистка до последнего скрывала свою первую беременность: о пополнении стало известно за несколько недель до родов.Многие поклонники уверены, что близнецов родила суррогатная мать. Однако сами родители так и не подтвердили эту информацию, передает "".