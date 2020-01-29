Известная в Татарстане стриптизерша была вынуждена принести извинения сотрудникам правоохранительных органов после того, как поздравила именинника эротическим танцем в костюме, стилизованный под форму сотрудников ГИБДД. Видео попало в соцсети и пользователи стали его бурно обсуждать.

Известная в Татарстане стриптизерша Юлия Кузьмина была вынуждена принести извинения сотрудникам ГИБДД после того, как поздравила именинника эротическим танцем.На видеокадрах, которые потом распространились в соцсетях, девушка одета в костюм, стилизованный под форму сотрудников ГИБДД, а также использует жезл.Позже заинтересовавшиеся роликом пользователи стали искать среди сотрудников ГИБДД Татарстана людей с именами, которые звучали на записи, предположив, что стриптиз заказал кто-то из них.Юлии пришлось объяснять, что костюм она купила в секс-шопе, а звучавшие в ролике имена типичны для Татарстана.Она извинилась перед сотрудниками ГИБДД и сказала, что этот образ был символом зеленого света на дороге жизни, который и желали этим танцем имениннику.