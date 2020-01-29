Элистинский городской суд во вторник, 28 января, отменил постановление о розыске бизнесвумен, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ведомство направило материалы уголовного дела о клевете в мировой суд для рассмотрения по существу.

Элистинский городской суд во вторник, 28 января, отменил постановление о розыске бизнесвумен, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ведомство направило материалы уголовного дела о клевете в мировой суд для рассмотрения по существу.Об этом рассказал финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Эренцен Манжеев. По его словам, он рад данному решению апелляционной инстанции, поскольку теперь мировой судья сможет вынести справедливый приговор по уголовному делу, тем самым восстановив репутацию Манжеева как арбитражного управляющего, а также его честное имя.Решение Элистинского городского суда связано с тем, что предпринимательница Елена Батурина представила в апелляцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении уголовного дела в свое отсутствие.Ранее Эренцен Манжеев обратился в мировой суд Элисты с заявление о привлечении вдовы Лужкова к уголовной ответственности за клевету. Батурина много лет конфликтует с родным братом Виктором. Она утверждает, что он подделал документы. Манжеев, в свою очередь, является финансовым управляющим Батурина в деле о банкротстве.Мировой суд Калмыкии объявил предпринимательницу в розыск, поскольку она пять раз не являлась на заседания.