Арбитражный суд отклонил иск строительной компании к блогерам на 200 тысяч рублей. Липецкие блогеры Татьяна Семенова и Михаил Ларионов высказывали в соцсетях свое мнение о ситуации со строительством высотных домов в переулке Яблочкина. Строители сочли, что посты блогеров порочили деловую репутацию организации.

Арбитражный суд отклонил иск строительной компании к блогерам на 200 тысяч рублей. Липецкие блогеры Татьяна Семенова и Михаил Ларионов высказывали в соцсетях свое мнение о ситуации со строительством высотных домов в переулке Яблочкина. Строители сочли, что посты блогеров порочили деловую репутацию организации.Как напоминает ГТРК "Липецк", компания "Строймастер" начала возведение двух 25-этажных домов. После того, как местные жители выступили против застройки, настаивая на том, что ни коммуникации, ни инфраструктура не выдержат, стройку прекратили. Тем не менее, застройщик посчитал, что посты блогеров порочили их деловую репутацию. В мае прошлого года компания обратилась в суд с заявлением о распространении недостоверной информации в соцсетях. И потребовала компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч с каждого блогера.Арбитражный суд рассмотрел представленные доказательства и материалы лингвистической экспертизы, и принял решение отказать в удовлетворении иска, сообщили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области. "Арбитражный суд полностью защитил наше конституционное право на свободу слова. В отношении меня все претензии сняты. Я рада, что вынесено положительное решение. Я представляла себя в суде сама, было потрачено много нервов и времени, но я прекрасно понимала, что не совершила ничего противозаконного", - прокомментировала решение суда Татьяна Семенова.Михаил Ларионов отметил, что публикации в соцсетях были правильные, нужно идти вперед и делать добро. "А судебные расходы по лингвистической экспертизе я погашу", — заверил второй блогер.