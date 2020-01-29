Казанский футбольный клуб Рубин отправился на свой второй тренировочный сбор зимнего межсезонья, который пройдет на полях турецкого городка Белек. В составе казанцев отправились новобранцы команды Дмитрий Тарасов, Дарко Йевтич и Солтмурад Бакаев.

Казанский футбольный клуб "Рубин" отправился на свой второй тренировочный сбор зимнего межсезонья, который пройдет на полях турецкого городка Белек. В составе казанцев отправились новобранцы команды Дмитрий Тарасов, Дарко Йевтич и Солтмурад Бакаев.Еще три игрока, которые были подписаны "рубиновыми" на границе минувшего и нового года, также едут в Турцию: Илья Самошников, Денис Макаров и Иван Игнатьев. К казанцам присоединился и защитник Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за травмы.Сегодня наша команда возвращается в турецкий Белек