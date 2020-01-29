Континентальная хоккейная лига в 2021 году может принять в состав участников турнира первый клуб из Узбекистана. Об этом заявил первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров.

Континентальная хоккейная лига в 2021 году может принять в состав участников турнира первый клуб из Узбекистана. Об этом заявил первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров."Для нас войти в КХЛ не является самоцелью. Мы понимаем, что КХЛ – это высший уровень хоккейных лиг на Евразийском пространстве, — приводит слова Гафурова сайт узбекского клуба "Хумо" из ВХЛ. В нынешнем и следующем сезонах участие в ВХЛ для нас оптимально со всех точек зрения: финансовых затрат, результата… Вполне вероятно, что в сезоне 2021/22 мы будем играть уже в КХЛ".Напомним, что помимо клуба из Узбекистана на место в КХЛ также претендуют клубы из Германии, Франции, ОАЭ и Великобритании.