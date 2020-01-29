Общительность, открытость новому опыту и другие черты личности людей связаны с составом бактерий в их кишечнике, выяснила исследовательница из Оксфорда.

Не так давно исследователи установили, что от состава кишечной микробиоты (совокупности микробов, обитающих в кишечнике) во многом зависят темперамент и эмоции детей.Теперь же выяснилось, что сфера влияния кишечных бактерий ещё шире.В ходе новой работы доктор Катерина Джонсон (Katerina Johnson) из Оксфордского университета выявила взаимосвязь между составом кишечных бактерий и индивидуальными чертами личности взрослых людей.В исследовании приняли участие 655 мужчин и женщин из двадцати стран. Средний возраст добровольцев составил 42 года.Джонсон получила фекальные пробы участников и проанализировала состав кишечных бактерий.Кроме того, все добровольцы заполнили анкеты, включавшие вопросы об образе жизни, здоровье, рационе и поведении. На основании ответов учёный сделала выводы о ключевых чертах личности респондентов.Поясним, что большинство психологов выделяют пять основных черт, которые характеризуют человека и могут служить критериями оценки для определения типа личности. Это невротизм (характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким уровнем самоуважения), экстраверсия (общительное, энергичное поведение), открытость к новому опыту (творческий поиск, интеллектуальное любопытство), доброжелательность (доверие и готовность к сотрудничеству) и добросовестность (сознательность и сосредоточенность, внимание к деталям).Эти признаки, известные как Большая пятёрка, проявляются в большей или меньшей степени у всех людей, вне зависимости от пола и расы.Исследование показало, что существует явная взаимосвязь между составом кишечных бактерий и определёнными чертами личности.К примеру, выяснилось, что типы бактерий, которые ранее учёные связали с аутизмом, также связаны с различиями в уровне общительности и, возможно, невротизма среди людей в целом.В частности, наиболее коммуникабельные добровольцы имели больше бактерий Akkermansia, Lactococcus и Oscillospira. Известно, что популяции этих микроорганизмов в кишечнике пациентов с аутизмом малочисленны.В то же время у менее общительных людей, склонных к интраверсии, были выявлены высокие уровни бактерий Desulfovibrio и Sutterella. И теми же бактериями изобилует кишечник людей с аутизмом."Это говорит о том, что кишечная микробита может способствовать изменению социального поведения", - поясняет Джонсон.По её мнению, благодаря этим данным специалисты смогут разработать новые стратегии лечения аутизма и депрессии.Ещё один любопытный вывод заключается в том, что чем шире социальные сети людей (круг знакомых и социальные связи), тем разнообразнее состав их кишечных бактерий. По словам Джонсон, взаимосвязь такого рода подтверждена у людей впервые.Между тем участники с более высоким уровнем стресса или тревоги имели менее разнообразную микробиоту.Также выяснилось, что более разнообразная кишечная микробиота была у людей, склонных к новому опыту в виде кулинарных экспериментов.Собственно, питание и образ жизни в целом заметно влияли на состав бактерий кишечника.К примеру, выяснилось, что люди, которых в детстве кормили молочными смесями, имеют менее разнообразную микробиоту во взрослом возрасте. А у участников, которых в младенчестве кормили грудным молоком, состав кишечных бактерий был более разнообразным.Кроме того, оказалось, что разнообразие кишечной мелкобиты людей коррелирует с количеством международных поездок. (Хотя иммиграция, напротив, снижает разнообразие кишечных бактерий.)Наконец, Джонсон отмечает, что более разнообразная кишечная микробиота была у тех участников, которые потребляли продукты с высоким содержанием пробиотиков (ферментированный сыр, квашеная капуста) и пребиотиков (бананы, бобовые, спаржа, лук). А вот добавки с пробиотиками такого эффекта не оказали.Тем временем у людей, редко употреблявших молочные продукты, кишечная микробиота была менее разнообразной.Отметим, что в своей статье, представленной в издании Human Microbiome Journal, Катерина Джонсон не утверждает, что кишечные бактерии напрямую определяют личность человека. По её мнению, вероятнее всего, существует двунаправленная связь. Кишечные бактерии могут влиять на поведение, вырабатывая воздействующие на мозг вещества. Но и поведение, в свою очередь, наверняка влияет на состав кишечной микробиоты.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" сообщали о том, что изменение состава кишечных бактерий помогает справиться с тревожностью.