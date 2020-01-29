История Украины станет одной из главных тем новой программы Типичная Украина журналиста Кирилла Вышинского на телеканале Россия 24. Он, в частности, приведет примеры того, как жители со временем резко меняли отношение к тем или иным событиям. Порой оценки менялись даже на диаметрально противоположные.

История Украины станет одной из главных тем новой программы журналиста Кирилла Вышинского на телеканале "Россия 24". Он, в частности, приведет примеры того, как жители со временем резко меняли отношение к тем или иным событиям. Порой оценки менялись даже на диаметрально противоположные. Проект называется "Типичная Украина".По словам Вышинского, эта передача о том, что Украина сшита из разных лоскутов. Одна из основных тем – история Украины и то, "как по-разному на эти страницы смотрят эксперты из России и Украины"."Сегодня это может быть "зрадой", а завтра может быть "перемогой", либо наоборот. О том, как отношение к истории меняется со временем. Как то, что вчера было стопроцентной победой, например, Переславская рада и воссоединение Украины с Россией. Воссоединение, почувствуйте разницу! И как сегодня это воспринимается как чуть ли не "зрадой", не самой серьезной ошибкой, — говорит Вышинский. – В этом очень интересно разбираться. Мне кажется, что об этом будет интересно рассказать и послушать".Журналист Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия. Находился под арестом до августа 2019 года, а затем был выпущен из-под стражи под личное обязательство. В сентябре Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", в числе лиц, переданных Киевом, был и Вышинский. Вместе с тем дело в отношении журналиста на Украине не закрыто.