Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря 2019 года, вылетая из аэропорта Алма-Аты. Ранее сообщалось, что мужчина находился в стабильном состоянии. Первый пилот погиб в катастрофе.

Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря 2019 года, вылетая из аэропорта Алма-Аты. Ранее сообщалось, что мужчина находился в стабильном состоянии. Первый пилот погиб в катастрофе.В 18:00 (15:00 по московскому времени) в службу скорой помощи поступило сообщение о резком ухудшении состояния мужчины. Медики приехали вовремя, они оказали ему все необходимые реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, но в результате второй пилот скончался. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городского управления здравоохранения.По данным ведомства, пилота выписали домой на амбулаторное лечение 21 января. Он пребывал в стабильном состоянии.Трагический инцидент произошел 27 декабря 2019 года. Самолет, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан потерял при взлете высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. В результате катастрофы погибли 12 человек, пострадали 69.