В Голливуде 9 февраля состоится 92-я церемония вручения Американской киноакадемией премии Оскар. Для номинантов традиционно проводится ежегодный ланч. В этом году ради этичного отношения к окружающей среде он будет состоять исключительно из блюд растительного происхождения.

В Голливуде 9 февраля состоится 92-я церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар".Для номинантов традиционно проводится ежегодный ланч. В этом году, как пишет издание Variety, он будет состоять исключительно из блюд растительного происхождения.Отмечается, что такое решение было принято, исходя из "этичного отношения к окружающей среде". Американские киноакадемики услышали призыв звезды "Джокера" – номинанта на "Оскар" Хоакина Феникса.Ранее на вручении премии "Золотой глобус" Феникс, который является веганом, посоветовал переходить на веганское меню.К слову, на "Золотом глобусе", который вручали 5 января, подавали блюда исключительно из растительных продуктов: вешенки, ризотто с дикими грибами и овощами, свекольный суп и веганский десерт.