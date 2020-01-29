13 из них - погибли

СледКом РФ по Владимирской области результаты работы в сфере прав защиты детей за 2019 год. Согласно этим данным, за год в следственные подразделения поступило 436 сообщений о преступлениях против несовершеннолетних.За это время произошло 186 преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние. В рамках расследования 169 из них, 127 несовершеннолетних были признаны потерпевшими. 13 детей погибли. 25 из них пострадали от близких и родственников, в прошлом году – 14.8 детей погибли в ДТП, 7 – в результате пожаров, 6 – утонули в водоёмах и погибли при других обстоятельствах.