Почти сто лет велись поиски судна SS Cotopaxi. В ноябре 1925-го оно вышло из Чарлстона в Гавану, но пропало в районе Бермудского треугольника. Не было обнаружено ни следов кораблекрушения, ни тел 32 человек, которые находились на борту парохода. Исследователи утверждают, что нашли корабль-призрак.

Исследователи утверждают, что нашли обломки торгового судна SS Cotopaxi, поиски которого шли почти сто лет. 29 ноября 1925 года оно вышло из порта Чарлстон в Гавану, но при таинственных обстоятельствах пропало в районе Бермудского треугольника.Не было обнаружено ни следов кораблекрушения, ни тел 32 человек, которые находились на борту парохода.Периодически появлялись новости о том, что судно, наконец, найдено, но впоследствии они не получали подтверждения.И вот, наконец, как сообщает телеканал Fox News, недалеко от побережья США его обломки обнаружила команда подводных исследователей и морских археологов.Документальный фильм о поисках корабля и сенсационной находке подготовил Science Channel.Отмечается, что 35 лет назад на морском дне уже находили следы кораблекрушения, но тогда их не связывали с пропавшим Cotopaxi. Однако с учетом новой информации подводные исследователи вновь побывали на этом месте и убедились, что здесь и затонул Cotopaxi.Внук капитана пропавшего парохода Уильяма Майерса Дуглас Майерс получил выводы исследователей и согласился с тем, что обнаружен именно корабль его деда.Бермудский треугольник также называют "Треугольником дьявола", который, как считается, за последние сто лет унес более тысячи человеческих жизней, напоминает "РГ".