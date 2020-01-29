Втайне от учредителя директор составила фиктивные договора займа между организацией и знакомым ей физическим лицом, а затем переводила на его счет денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали женщину, подозреваемую в хищении более 30 миллионов рублей путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился учредитель одной из коммерческих организаций. Мужчина сообщил, что в ходе инвентаризации выявлена недостача денежных средств на расчетном счете компании. Материальный ущерб составил более 30 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемую – 49-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница занимала в данной компании должность коммерческого директора. Втайне от учредителя она составила фиктивные договора займа между организацией и знакомым ей физическим лицом, а затем переводила на его счет денежные средства. В дальнейшем она распоряжалась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60