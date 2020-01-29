В центре Москвы неизвестный похитил из автомобиля местного жителя сумку с 3,4 миллиона рублей. Мужчина написал заявление в полицию, передает агентство Москва. Потерпевший рассказал, что ..

В центре Москвы неизвестный похитил из автомобиля местного жителя сумку с 3,4 миллиона рублей. Мужчина написал заявление в полицию, передает агентство "Москва".Потерпевший рассказал, что взял в долг у знакомого крупную сумму, чтобы приобрести новую машину. Возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливают правоохранители, сообщает "".