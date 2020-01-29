В центре Москвы стрела крана упала и придавила человека. Инцидент произошел на строительной площадке в Гранатном переулке, передает . По предварительным данным, мужчина жив, но находится ..

В центре Москвы стрела крана упала и придавила человека. Инцидент произошел на строительной площадке в Гранатном переулке, передает .По предварительным данным, мужчина жив, но находится без сознания. В настоящее время сотрудники оперативных служб пытаются извлечь пострадавшего, сообщает со ссылкой на агентство "Москва".