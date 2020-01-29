В Чебоксарах неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк. Видеозапись случившегося появилась в Сети. Инцидент произошел во вторник, 28 января, в отделении банка на проспекте ..

В Чебоксарах неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк. Видеозапись случившегося появилась в Сети.Инцидент произошел во вторник, 28 января, в отделении банка на проспекте Максима Горького. Злоумышленник зашел помещение и, угрожая работникам предметом, похожим на нож, потребовал деньги, сообщает .По неизвестным причинам правонарушитель не смог довести задуманное до конца и покинул отделение банка. Его разыскивает полиция, передает "".