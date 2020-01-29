Арбалет как способ доставки наркотиков. Необычную преступную банду задержали челябинские полицейские. Дилеры использовали метательное оружие для передачи наркотических веществ в исправительное учреждение, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Арбалет как способ доставки наркотиков. Необычную преступную банду задержали челябинские полицейские. Дилеры использовали метательное оружие для передачи наркотических веществ в исправительное учреждение, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.Как выяснилось, способ транспортировки был детально продуман. Мешочки с наркотиками крепились на стрелах и, плавно перелетев через стену, попадали на территорию колонии. Задержанные 26- и 37-летние мужчины уже были судимы.Правоохранителями было изъято и само оружие, и сверток с наркотическим веществом. Также дома у одного из дилеров хранилось пять граммов наркотиков. Теперь мужчинам будет предъявлено обвинение в производстве и сбыте запрещенных средств. Наказание по этой уголовной статье — до 15 лет тюрьмы.