Крупный штраф заплатит ТСЖ, которое управляет доходным домом страхового общества Россия на Сретенском бульваре. Его считают одним из самых красивых зданий дореволюционной постройки в Москве. Компания решила, что входная дверь нуждается в реставрации, и вынесла ее. После этого антикварные створки исчезли. Где теперь искать выход?

Крупный штраф заплатит ТСЖ, которое управляет доходным домом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Его считают одним из самых красивых зданий дореволюционной постройки в Москве. Компания решила, что входная дверь нуждается в реставрации, и вынесла ее. После этого антикварные створки исчезли. Где теперь искать выход?Доходный дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре напоминает средневековый замок. На фасаде — летучие мыши, крокодилы, гаргульи и химеры. Есть и своя башня с часами — они, кстати, ходят до сих пор."Здесь смесь всего, и дом выглядит очень богато. И, в общем-то, с одной стороны эклектично и, может быть, даже чересчур эклектично. Но настолько он хорошо вписался в образ Москвы, что мы его все любим вот уже на протяжении ста лет", — говорит председатель Московского архитектурного общества, профессор МАРХИ Борис Уборевич-Боровский.Семиэтажное здание построено в 1902-м по проекту европейского архитектора Отто фон Дессина в духе позднего Ренессанса и с элементами готической архитектуры. Над парадными дверями, как в католических соборах, круглые окна в виде распустившейся розы.- Вот здесь, видите, какая мелкая пластика и так далее. И даже видно по центральной части — это тоже элементы собора. Какие-то арки, колонны.Дому почти 120 лет. Несмотря на такой внушительный срок, подлинного сохранилось немало. Например, деревянные двери в двух подъездах. Но несколько недель назад управляющая организация — ТСЖ — приступила к ремонту. Дверь в одном из подъездов демонтировали и заменили на новую."Эта дверь — более простая. Это все — элементы этой архитектуры, и без этого дом не может существовать. Замените дверь — все, этой архитектуры уже не будет", — говорит Борис Уборевич-Боровский.После скандала в ТСЖ заявили, что историческую дверь демонтировали временно, а новая — практически копия старой — изготовлена по специальному заказу за полмиллиона рублей."Дверь, которая стояла первоначально, была в аварийном состоянии, была оторвана петля. Нами дверь была демонтирована для проведения работ по ее реставрации", — говорит главный инженер ТСЖ Михаил Клебанов.Историческую дверь выставили на улицу у подъезда. И долго она там не простояла — похитили. Неизвестные погрузили ее в машину и уехали.- Это фрагмент как раз той двери, которая пропала. Пропало два фрагмента, это третий фрагмент, который по какой-то случайности оказался не на улице, а в здании, и сохранился.Дом страхового общества "Россия" является объектом культурного наследия федерального значения. Любые работы должны проводится только после согласования с Департаментом культурного наследия. Там пояснили, что ремонт в подъезде ТСЖ проводило незаконно."В настоящее время работы приостановлены по предписанию Департамента. Возбуждено дело об административном правонарушении, также выдано предписание о возвращении двери на историческое место и о проведении реставрации указанной входной группы", — рассказал начальник Управления территориального контроля Департамента культурного наследия города Москвы Олег Голосной.ТСЖ заплатит штраф — до пяти миллионов рублей в зависимости от того, какой ущерб нанесли объекту культурного наследия. А саму дверь пока так и не нашли. По факту кражи полиция проводит проверку.