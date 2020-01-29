В квартире жилого дома в Красноярске были найдены мертвыми женщина и ее трехлетний сын. По предварительным данным, на теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено ..

В квартире жилого дома в Красноярске были найдены мертвыми женщина и ее трехлетний сын. По предварительным данным, на теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время следователи выясняют, состояла ли семья на учете в органах опеки и попечительства, сообщает телеканал "".