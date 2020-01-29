В Кремле назвали предложение переименовать должность президента РФ в верховного правителя лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции. У Владимира Путина нет позиции по этому вопросу.

Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что глава государства выдвинул свою инициативу, а в рабочую комиссию "поступают точки зрения дополнительного характера". В результате обсуждения какие-то предложения будут отсеиваться, какие-то приниматься. Пока это идет в режиме дискуссии. Также пресс-секретарь сообщил, что у главы государства Владимира Путина нет позиции по вопросу о переименовании.С идеей переименовать пост президента в верховного правителя ранее выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский, уточняет "Интерфакс".Также Песков сообщил, что речь о переезде федеральных министерств в регионы страны не идет. Такое предложение прозвучало на заседании рабочей группы.