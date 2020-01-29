На Востряковском проезде, 10 в Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ-26. В настоящее время площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.

На Востряковском проезде, 10 в Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ-26. В настоящее время площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, в уличном трансформаторе произошло короткое замыкание, после чего и начался пожар. В результате отключился один энергоблок. Данную информацию подтвердили в столичном главке МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало.Как сообщает ТАСС, трансформатор находится под напряжением, что усложняет тушение пожара.Стало известно, что в 22:22 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован.