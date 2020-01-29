Неизвестные злоумышленники избили в Москве писателя Михаила Полятыкина – автора биографии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Мужчина получил перелом черепа, ушиб головы, острую гематому и ..

Неизвестные злоумышленники избили в Москве писателя Михаила Полятыкина – автора биографии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Мужчина получил перелом черепа, ушиб головы, острую гематому и закрытую черепно-мозговую травму, сообщаетПосле происшествия Полятыкин был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц. СМИ сообщают, что в последнее время он испытывал проблемы с алкоголем. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, передает в среду