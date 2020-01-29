В Казанском кремле пройдет выставка работ министра обороны России Сергея Шойгу. Экспозицию представят в рамках организации ряда выставок в августе-сентябре текущего года.

В Казанском кремле пройдет выставка работ министра обороны России Сергея Шойгу. Экспозицию представят в рамках организации ряда выставок в августе-сентябре текущего года.Как сообщает ГТРК "Татарстан", в музее-заповеднике "Казанский Кремль" будут представлены живопись и графика, в том числе альбомные зарисовки и карандашные наброски министра обороны Сергея Шойгу, а также изделия из дерева.Отметим, особое место выделят скульптуре из капа — это необычайно прочный и чрезвычайно декоративный материал, который ценится наравне с древесиной ценных пород. Представляет из себя наросты и утолщения, которые встречаются на стволах березы, клена, дуба, ореха, сосны и других деревьев. Возникают такие наплывы в местах разрастания тканей. Этот материал особенно нравится автору выставки.