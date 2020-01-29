В Подмосковье мужчина случайно убил своего четырехмесячного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает . Как удалось установить правоохранителям, в июле прошлого года ..

В Подмосковье мужчина случайно убил своего четырехмесячного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает .Как удалось установить правоохранителям, в июле прошлого года отец подмешал снотворное в бутылочку со смесью и покормил ребенка. Через некоторое время мужчина обнаружил сына без признаков жизни. По результатам экспертизы, малыш умер от острого отравления, сообщает ТАСС.