В России подвели итоги масштабного исследования по сохранности остаточной стоимости продаваемых на нашем рынке автомобилей, назвав самые выгодные в этом плане модели.

В России подвели итоги масштабного исследования по сохранности остаточной стоимости продаваемых на нашем рынке автомобилей, назвав самые выгодные в этом плане модели.Проводившее исследование агентство "Автостат", сравнивая цены на новые и подержанные машины, брало в расчет почти 50 марок и около 2100 модификаций легковых автомобилей с учетом их типа кузова, объема двигателя и трансмиссии.Для анализа бралась цена нового автомобиля в 2016 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2019 году (оба показателя — в рублях). Затем считались индексы остаточной стоимости и составлялся рейтинг моделей по сегментам. Все модели поделены с учетом цен на два класса — Standart и Premium.В рейтинг агентства попали только официально продаваемые на рынке РФ модели. В него также не вошли редкие модификации на вторичном рынке, не учитывались битые автомобили и не соответствующие по году выпуска справочным значениям исследуемых моделей. Не брались в расчет и машины с расхождением в цене на 50% и более от среднего значения по выборке для конкретной модели.Рейтинг моделей в классе Standart, Автостат.Рейтинг моделей в классе Premium, Автостат.