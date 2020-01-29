В сдаче донорской крови для тяжелобольных детей приняли участие сотрудники полиции территориальных ОМВД...

36 сотрудников органов внутренних дел приняли участие в сдаче донорской крови.Уже на протяжении десяти лет Управление внутренних дел по Юго-Восточному округу совместно с Центром крови «ФМБА России» организует благотворительную акцию «День Донора». В сдаче донорской крови для тяжелобольных детей приняли участие сотрудники полиции территориальных ОМВД, а так же УВД. Стать донором может любой желающий, не имеющий противопоказаний.В этот раз, благодаря отзывчивости многих полицейских к проблеме онкологических заболеваний у детей, удалось собрать более 16 литров донорской крови.Для всех гостей был организован сладкий чай и угощения, а сотрудники Центра крови раздавали сувениры с символикой их учреждения.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18