Движение в районе строительства новой развязки запустят по объездной дороге

На федеральной трассе М-7 «Волга» недалеко от города Вязники Владимирской области из-за строительства транспортной развязки временно изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».С 1 февраля движение в районе строительства новой развязки запустят по объездной дороге, протяжённостью 750 метров. Проехать по перекрестку во всех направлениях может будет прямо и направо. Развернуться в сторону Нижнего Новгорода - на регулируемом перекрестке на 295 км трассы. В сторону Москвы – на разворотной петле на 303 км.Напомним, на 300 километре трассы ещё в сентябре началось строительство двухуровневой развязки, которая позволит обеспечить сквозной проезд и развести транзитный и городской транспорт.