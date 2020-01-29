Мужчина рассказал, что в торговом центре на Рязанском проспекте неизвестный похитил его рюкзак с деньгами, документами и банковской карточкой.

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств и документов.В полицию обратился 36-летний мужчина, который рассказал, что в торговом центре на Рязанском проспекте неизвестный похитил его рюкзак с деньгами, документами и банковской карточкой. Впоследствии ему на телефон пришло уведомление о снятии денежных средств с его счета. Общий материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Мариупольской улице задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник работал вместе с потерпевшим. При встрече он воспользовался тем, что заявитель отвлекся и совершил кражу.По данному факту органами следствия и дознания ОМВД России по Нижегородскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража» и статьей 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-18-18