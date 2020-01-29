Власти Великобритании допустили Huawei к участию в проектах по выстраиванию инфраструктуры для сетей 5-го поколения

Власти Великобритании допустили Huawei к участию в проектах по выстраиванию инфраструктуры для сетей 5-го поколения. В то же время на китайского производителя накладываются определенные ограничения: ему запрещено поставлять 5G-оборудование для стратегически важных узлов и объектов (таких как ядерные объекты и военные базы), а его доля на телекоммуникационном рынке не должна превышать 35%.О допуске иностранных технологий к "некритическим" частям 5G-сети говорится в решении Национального центра кибербезопасности Великобритании. Правда, напрямую Huawei там не упоминается — речь идет о "поставщиках, представляющих повышенный риск безопасности и устойчивости для телекоммуникационных сетей" страны.Ранее китайская фирма была занесена в санкционный список США отчасти именно из-за подозрений, что 5G-оборудование её производства может быть использовано в целях слежки за гражданами. Так же администрация президента США Дональда Трампа предписала поступить своим союзникам по группе "Пяти глаз" (включающей, помимо США, Великобританию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию). По данным The Financial Times, на прошлой неделе Трамп лично обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.Сопротивление давлению США оказывали британские телекоммуникационные компании, которые закупили и уже начали применять оборудование Huawei в своих 5G-сетях. В частности, представители Vodafone оценивали затраты на его демонтаж в "сотни миллионов". Против выступал и сам Джонсон, заявляя об отсутствии альтернатив антеннам и базовым станциям китайского производства.