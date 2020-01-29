В Китае было зарегистрировано уже около 6 тысяч заражённых новой болезнью

Владимирская область готова противостоять распространению Китайского коронавируса, несмотря на то, что в России его ещё нет. Об этом, предоставляя данные по необходимым медикаментам и оборудованию, сообщает департамент здравоохранения Белого дома.По состоянию на 28 января, в Китае было зарегистрировано уже около 6 тысяч заражённых новым коронавирусом. 132 человека погибли от болезни. Несмотря на сумасшедший темп распространения болезни, в России, по официальной информации Роспотребнадзора, её пока нет. Однако во всех государственных больницах Владимирской области прошла подготовка к эпидемическому всплеску гриппа и других болезней, в том числе нового вируса. Инфекционная служба предпринимает меру к сбору показаний у пациентов. В медучреждениях региона уже есть 574 койки, среди них 346 – детские, а также 62 бокса для оказания медпомощи.Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо соблюдать меры предосторожности:При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемическую ситуацию;Не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты;Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;Использовать маски для защиты органов дыхания;Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приёмом пищи;При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.К основным симптомам заболевания относят:Повышение температуры тела;Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);Ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка.