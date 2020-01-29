Сенсационные новости пришли сегодня, 28 января, из Бельгии. Бывший король Альберт II признался, что у него есть внебрачная дочь. Заявления от него ждали давно - женщине уже 51 год. Как теперь изменится ее жизнь?

Сенсационные новости пришли сегодня, 28 января, из Бельгии. Бывший король Альберт II признался, что у него есть внебрачная дочь. Заявления от него ждали давно — женщине уже 51 год. Как теперь изменится ее жизнь?Король всех бельгийцев Альберт II сопротивлялся не один год и всячески оттягивал нелицеприятное для двора признание — на протяжении двадцати лет у монарха был роман на стороне с баронессой Сибиллой де Селлис Лонгшам, у которой родилась от него дочь Дельфина Боэль. Признавать девочку король не хотел и не принимал никакого участия в ее жизни. Когда в 2013 году он отрекся от престола в пользу старшего сына Филиппа, то потерял иммунитет от судебного преследования, и внебрачная дочь инициировала судебный процесс.Разбирательство длилось шесть лет. Суд обязал монарха сделать ДНК-тест, тот отказывался, но финансовое давление оказалось сильнее. За каждый день отказа ему выписывали штраф — пять тысяч евро. В итоге Альберт согласился, но смог оттянуть на символичные девять месяцев публикацию результатов. Теперь все официально: он — отец, она — его внебрачная дочь."Ее реакция — это облегчение и радость, но также и большая боль, потому что ей всегда не хватало отца. Признание было нужно, чтобы ее дети не чувствовали того же", — прокомментировал ситуацию адвокат Дельфины Боэль Марк Уйттендале.Помимо морального удовлетворения тут же возник вопрос о наследстве. Состояние короля, по разным оценкам, составляет от 12,5 миллиона до миллиарда евро. Как и у остальных детей Альберта II, у нее есть доля законного наследства. После того, как решение суда признало его отцовство, она может наследовать те же титулы, что и другие дети бывшего бельгийского короля.