Парижский суд избирает меру пресечения Александру Виннику. Решено было сделать перерыв: россиянин был слишком слаб, чтобы выдержать это заседание. Он просил воду, но ему не дали - сторона обвинения посчитала, что он может отравить себя.

Парижский суд избирает меру пресечения Александру Виннику. Решено было сделать перерыв: россиянин был слишком слаб, чтобы выдержать это заседание. Он просил воду, но ему не дали — сторона обвинения посчитала, что он может отравить себя.По словам адвокатов, программист потерял треть веса из-за голодовки. На прошлой неделе нашего соотечественника экстрадировали во Францию из Греции, где его арестовали летом 2017 года по запросу Штатов.Вашингтон обвиняет Винника в создании без лицензии биржи криптовалют, а Париж — во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве. Россия требует выдать Александра Винника на родину. Адвокаты считают, что их подзащитный стал "жертвой политических интриг", сообщает телеканал "Россия 24".