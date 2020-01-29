На одном и том же рейсе между двумя оплатами должно пройти не менее одного часа

Недавно стало известно, что во Владимире пенсионеры, использующие социальную транспортную карту, не могут передвигаться на общественном транспорте по городу с пересадками. Система оплаты не позволяет воспользоваться проездным раньше, чем спустя 60 минут с прошлой поездки.По словам представителей компании «Ситикард», занимающейся выпуском карт, так установлено правилом системы. На одном и том же рейсе между двумя оплатами должно пройти не менее одного часа, если это не конечная остановка – там таймер обнуляется. К примеру, если вы на автобусе №14 доехали до ТК «Тандем» и быстро сделали там нужную покупку, то прежде чем отправиться домой, придётся подождать.