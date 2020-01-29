В ближайшие 3 года регион получит 400 миллионов рублей

Владимирская область получит субсидии из федерального бюджета для перехода на газомоторное топливо. В ближайшие 3 года регион получит 400 миллионов рублей, на которые планируется постройка 10 современных газовых заправок.Также за 3 года в регионе 2100 машин переоборудуют под газомоторное топливо. Это коснётся автобусов и коммунальную технику. В общей сумме на это уйдёт почти 75 млн рублей.Топливо из компримированного природного газа является безопасным. Оно позволит снизить стоимость перевозок и негативное влияние транспорта на окружающую среду.