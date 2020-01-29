Заявления политиков Польши, Украины и Прибалтики кощунственны и перечеркивают память о наших предках. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения выставки в Еврейском музее и центре толерантности.

Заявления политиков Польши, Украины и Прибалтики кощунственны и перечеркивают память о наших предках. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения выставки в Еврейском музее и центре толерантности.Фактически президенты Польши и Украины отрекаются отпредков, перечеркивают память о них, возмутился председатель нижней палаты.Украинский лидер Владимир Зеленский, уверен спикер, пытается очернить нашуобщую историю ради сохранения власти и признания со стороны ряда европейскихгосударств и США.Чтобы смотреть в будущее, надо помнить о прошлом, подчеркнулВолодин. "В тот период времени многие страны, несмотря на идеологии,объединились, хотя были непреодолимые противоречия. Сегодня крайне важновспомнить о тех днях, потому что нашлись и люди, и политики, которые понимали,что мир может перестать существовать", – напомнил он.Вместе со спикером Госдумы Еврейский музей и центртолерантности посетили руководители и представители всех фракций нижней палаты.Их встретили главный раввин нашей страны Берл Лазар и президент Федерацииеврейских общин России Александр Борода.Все вместе они ознакомились с основной экспозицией,рассказывающей об истории российского еврейства, и посетили выставку "(Не)время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост". Она посвящена памятитех, кто несмотря ни на что смог сберечь свои чувства.Важно прийти в музей и отдать дань памяти погибшим отрук фашистов, сказал Вячеслав Володин. Он напомнил, что за победу в ВеликойОтечественной войне Советский союз заплатил дорогую цену – погибли 27 миллионов наших граждан. "Важно сегодня вспомнить тех, кто освободил от коричневой чумывесь мир – советского солдата", – подчеркнул спикер.