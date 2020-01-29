Заявления политиков Польши, Украины и Прибалтики кощунственны и перечеркивают память о наших предках. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения выставки в Еврейском музее и центре толерантности.
Заявления политиков Польши, Украины и Прибалтики кощунственны и перечеркивают память о наших предках. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения выставки в Еврейском музее и центре толерантности.
Фактически президенты Польши и Украины отрекаются от
предков, перечеркивают память о них, возмутился председатель нижней палаты.
Украинский лидер Владимир Зеленский, уверен спикер, пытается очернить нашу
общую историю ради сохранения власти и признания со стороны ряда европейских
государств и США.
Чтобы смотреть в будущее, надо помнить о прошлом, подчеркнул
Володин. "В тот период времени многие страны, несмотря на идеологии,
объединились, хотя были непреодолимые противоречия. Сегодня крайне важно
вспомнить о тех днях, потому что нашлись и люди, и политики, которые понимали,
что мир может перестать существовать", – напомнил он.
Вместе со спикером Госдумы Еврейский музей и центр
толерантности посетили руководители и представители всех фракций нижней палаты.
Их встретили главный раввин нашей страны Берл Лазар и президент Федерации
еврейских общин России Александр Борода.
Все вместе они ознакомились с основной экспозицией,
рассказывающей об истории российского еврейства, и посетили выставку "(Не)
время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост". Она посвящена памяти
тех, кто несмотря ни на что смог сберечь свои чувства.
Важно прийти в музей и отдать дань памяти погибшим от
рук фашистов, сказал Вячеслав Володин. Он напомнил, что за победу в Великой
Отечественной войне Советский союз заплатил дорогую цену – погибли 27 миллионов наших граждан. "Важно сегодня вспомнить тех, кто освободил от коричневой чумы
весь мир – советского солдата", – подчеркнул спикер.