Капитан круизного лайнера MS Nordnorge совершил впечатляющую швартовку во время шторма в Норвежском море. Очевидец снял заход в порт Будё на видео.

Капитан круизного лайнера MS Nordnorge совершил впечатляющую швартовку во время шторма в Норвежском море, сообщает MTV Uutiset. Очевидец снял заход в порт Будё на видео.Расположенный открытом полуострове, Будё считается одним из самых ветренных городов Норвегии, так что экипажам заходящих в его порт кораблей нередко приходиться уходить в закрытые бухты, чтобы переждать непогоду. Капитана MS Nordnorge полумеры не устраивали, так что днем 21 января он смело направил лайнер с туристами на борту к пирсу.Швартовка прошла нестандартно: лайнер в порт фактически привели порывы ветра, которым он подставил борт. Не обошлось без повреждений, но они были столь незначительны, что корабль, как только шторм утих, отправился дальше по маршруту."Увидев корабль, я припарковал машину и пошел снимать. Это было впечатляюще", — заявил автор записи Александр Фарстад.