Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов. Еще 153 наших атлета остаются под подозрением.

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов. Еще 153 наших атлета остаются под подозрением."Данные 145 спортсменов [из России] изменены или удалены, — цитирует Юнгера агентство ТАСС. — Мы проведем проверку подозрительных данных всех 298 атлетов". По словам чиновника WADA, часть изменений были проведены задним числом и его ведомство не всегда имеет возможность восстановить утерянные данные.Как уже сообщали 33Live.RuRu, исполком WADA 9 декабря прошлого года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу организации и введение в отношении российского спорта дополнительных в связи с манипуляциями с базой данных московской допинг-лаборатории.