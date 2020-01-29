В Хабаровске стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный Амур принимал уфимский Салават Юлаев во втором домашнем матче подряд и снова выиграл. Теперь в серии послематчевых штрафных бросков – 1:0.

В Хабаровске стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Амур" принимал уфимский "Салават Юлаев" во втором домашнем матче подряд и снова выиграл. Теперь в серии послематчевых штрафных бросков – 1:0.Первая встреча, которая состоялась накануне, завершилась со счетом 4:2 в пользу "тигров". По ее итогам гости сделали выводы о состоянии своей обороны и не пропустили ни одной шайбы с игры. Впрочем, и забить юлаевцам не удалось и игра при счете 0:0 перетекла в овертайм и серию буллитов. А там удачливее вновь были дальневосточники – 1:0.