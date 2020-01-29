Йеменские повстанцы-хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников объект нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии.

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников объект нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии.Как передает "Интерфакс", об этом мировое сообщество проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя повстанцев Яхья Сари.Он подчеркнул, что хуситы нанесли также удары по аэропортам в Джизане и городе Абха – в ответ на один из ударов, нанесенных саудовскими военными по позициям повстанцев.Ранее хуситы взяли на себя ответственность за атаку 14 сентября 2019 года на крупнейший нефтяной комплекс на востоке Саудовской Аравии, что привело к сокращению добычи "черного золота" в стране вдвое — на 5,7 миллионов баррелей в сутки.