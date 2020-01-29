Двое жителей Тольятти похитили инвалида-колясочника и заставили его заниматься попрошайничеством. Злоумышленников задержали полицейские. Как удалось установить следователям, двое ..

Двое жителей Тольятти похитили инвалида-колясочника и заставили его заниматься попрошайничеством. Злоумышленников задержали полицейские.Как удалось установить следователям, двое мужчин затолкали инвалида в машину и увезли в частный дом в Чапаевске. Через некоторое время потерпевшего отправили в Самару.Выяснилось, что похищенный ранее состоял в "клане попрошаек". Незаконным бизнесом управляли представители цыганской диаспоры. "Они расставляли своих "работников" по точкам, а те зарабатывали для них деньги", передает .Один из задержанных скончался незадолго до суда. Его сообщника приговорили к шести годам лишения свободы.