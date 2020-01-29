Российский футболист Александр Кокорин не поедет на второй тренировочный сбор Зенита с основной командой. Это стало известно после того, как был опубликован список игроков, отправившихся в Испанию.

Российский футболист Александр Кокорин не поедет на второй тренировочный сбор "Зенита" с основной командой. Это стало известно после того, как был опубликован список игроков, отправившихся в Испанию.Всего в испанский Бенидорм отправилось 27 футболистов, о чем сообщает официальный сайт сине-бело-голубых – и среди них места для Кокорина не нашлось. В одном из январских матчей первого тренировочного сбора в Катаре форвард отличился хет-триком. Его игру и работу на тренировках положительно оценивал главный тренер команды Сергей Семак.Впрочем, несмотря на это, ситуация с будущим Кокорина сильно запуталась: в конце января "Зенитом" было объявлено о переходе нападающего в "Сочи". Однако этого не состоялось – Александр остался в Санкт-Петербурге. Его супруга предположила, что ее муж будет выступать за "Зенит-2".Сам же Кокорин признался, что не знает, где продолжится его карьера.