395 лет тюрьмы - к такому сроку приговорил греческий суд двух российских моряков. Их признали виновными в работорговле. Вместе с ними по этому обвинению проходят более 20 членов экипажа. Сами моряки считают себя жертвами мошенников.

395 лет тюрьмы — к такому сроку приговорил греческий суд двух российских моряков. Их признали виновными в работорговле. Вместе с ними по этому обвинению проходят более 20 членов экипажа. Сами моряки считают себя жертвами мошенников.Обращения к общественности – едва ли не последняя надежда родных и близких российских моряков. В одной только Греции сейчас томятся двадцать четыре наших соотечественника. Их истории — как под копирку. Поехали в Турцию обслуживать туристов – оказались в греческой тюрьме.Всех задержанных моряков обвиняют в незаконной перевозке мигрантов. Накануне Антона Каррамова и Платона Давыдова приговорили к огромному сроку. Почти четыреста лет и штраф в шесть миллионов евро. По словам экспертов, шансов на оправдательный приговор почти не было."Сейчас под арестом находятся 24 человека. Наши граждане утверждают, они были вовлечены в эту деятельность обманным путем. Греческие суды относятся к такому бескомпромиссно. Фактов вынесения оправдательных приговоров – не зафиксировано", — сообщил Василий Гаврилов, пресс-атташе посольства РФ в Греции.Все начинается с таких вот объявлений. Туристические компании в Турции ищут команду для яхты. Обещают хорошую зарплату, обучение за счет работодателя и перелет. Но в первый же рейс оказывается, что пассажирами яхты будут не туристы, а мигранты из Африки.Во всех случаях за решеткой оказывается нанятый персонал яхты. Турецкие владельцы каким-то чудом оказываются на свободе. Дорогих адвокатов приходится искать уже родственникам. По неофициальным данным, за год жертвами мошенников стали около сорока россиян.Правозащитники уверены, с защитой задержанных семьи моряков вряд ли справятся сами. Работа адвокатов стоит недешево, а греческое правосудие разбираться с нюансами не будет. Открытые письма во все инстанции пока остаются без ответа. Тем временем, в ближайшее время перед греческим судом предстанут очередные задержанные россияне.