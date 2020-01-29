Мужчина обниняется в хищении имущества у своего знакомого.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.Предварительным следствием установлено, что в октябре прошлого года подозреваемый распивал спиртное в компании своих знакомых. Один из друзей заснул, оставив телефон на столе. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, забрал телефон и покинул квартиру. Потерпевший, проснувшись, обнаружил пропажу имущества и обратился в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен, вину свою он не отрицал и сознался в содеянном преступлении. Похищенный телефон фигурант успел сдать в ломбард, а вырученные за него деньги потратил на личные нужды.Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 6 тысяч рублей и был возмещен в полном объеме.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.