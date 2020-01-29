В Кемеровской области мужчина похитил игрушки из автомата и стал раздавать их детям. Оператор автомата обратился в полицию, сообщив о пропаже 92 игрушек на сумму 19 тысяч рублей.

В Кемеровской области мужчина похитил игрушки из автомата и стал раздавать их детям. Об инциденте сообщили в главном управлении МВД России по региону.Целью злоумышленника стал автомат, установленный в одном из супермаркетов в Тайгинском городском округе. Оператор автомата обратился в полицию, сообщив о пропаже 92 игрушек на сумму 19 тысяч рублей."Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник признался, что пытался достать мягкую игрушку с помощью крана, но после 15 попыток ему этого так и не удалось, – рассказали в управлении МВД. – Спустя некоторое время мужчина вернулся, сломал замок, вытащил мягкие игрушки и раздал их стоявшим у аппарата детям, а также прохожим на улице".Уточняется, что три штуки он оставил себе. Их впоследствии изъяли. В отношении мужчины возбудили дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.18 января сообщалось о двух охранниках, которые пытались украсть игрушки, предназначенные для тяжелобольных детей. Все произошло на складе детского хосписа, куда свозят подарки от благотворителей.