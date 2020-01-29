Расправа попала на видео, снятое камерой наблюдения. Раненная женщина смогла подняться на третий этаж и обратиться за помощью, однако вскоре она скончалась в больнице.

Расправа 34-летнего ревнивого жителя Новосибирска со своей подругой попала на видео, снятое камерой наблюдения.Инцидент произошел в понедельник, 27 января, в подъезде дома, расположенного на улице Кирова, где 32-летняя женщина, находясь на восьмом месяце беременности, снимала квартиру, скрываясь от своего агрессивного бывшего возлюбленного.Убийца все же отыскал свою жертву, подкараулил ее, расправился с помощью внушительных размеров ножа и скрылся. Раненная женщина смогла подняться на третий этаж и обратиться за помощью. Пострадавшую госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка.Полицейские вскоре задержали убийцу, спрятавшегося в омской гостинице, куда он уехал на попутке и передали в руки следователей СК по Новосибирской области.Официальные сообщения дают скупую информацию, однако в социальных сетях распространяется информация о жертве и ее убийце, включая его фотографии.По неподтвержденной информации, задержанного в омской гостинице зовут Рустам Фатуллаев. На преступление его толкнула ревность и сомнения в том, что ребенок, которым была беременна его подруга, от него.