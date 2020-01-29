Житель Перми Алег Михайлов стал большим должником перед банками и налоговой. Для того, чтобы скрыться от долгов, мужчина одиннадцать раз менял фамилию, регистрируя их в ЗАГСах Перми.

Житель Перми Алег Михайлов стал большим должником перед банками и налоговой. Для того, чтобы скрыться от долгов, мужчина одиннадцать раз менял фамилии, регистрируя их в ЗАГСах Перми.Пермяк по два раза был Михайловым, Смирновым, Щербаковым, по одному разу Бузориным, Титовым и Транпом. Кроме того, мужчина дважды брал фамилию президента США — Трамп. Одновременно махинатор менял прописку, ИНН и СНИЛС.Как сообщает 59.RU, мошенник покупал недвижимость и автомобили. Для этого мужчина брал кредиты. Наделав очередных долгов, он шел в ЗАГс и изменял фамилию. Общий размер его задолженностей составил 4 миллиона 498 тысяч рублей.Махинации пермяка вскрылись в сентябре 2018 года, когда в суд обратился представитель управляющей компании. Он заявил, что Михайлов обязан выплатить более одного миллиона рублей.В ходе рассмотрения дела оказалось, что пермский Трамп задолжал перед налоговой, банками "УРАЛСИБ" и "АК БАРС".Арбитражный суд вынес решение, согласно которому 50-летний Михайлов признан банкротом. В отношении имущества мужчины будет применена процедура реализации.Как сообщает "Комсомольская правда", многофамильного пермяка впервые обнаружили сотрудники ГИБДД. Они остановили дорогостоящий автомобиль, чтобы проверить документы водителя. Инспекторы изучали паспорт, удивляясь фамилии Трамп. Их озадачило также то, что в водительском удостоверении и документе гражданина данные разнились. Сотрудники правоохранительных органов пробили обе фамилии по базе данных и выяснили, что они имеют интересную историю.Ранее сообщалось о жителе Курска, который сменил имя и пол, чтобы скрыться от задолженности по алиментам.