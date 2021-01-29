Без полученных задания и разрешения на проведение работ собственник построил крыльцо у входа в здание.

По постановлению прокуратуры Гороховецкого района местный житель привлечен к ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.Выявлено, что осенью 2020 года гражданином без полученных задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществлено строительство крыльца у входа в здание, что привело к изменению его облика.В этой связи в отношении собственника объекта культурного наследия, жителя города Гороховца вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс.рублей.